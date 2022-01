Nieuw en recent onderzoek heeft enkele plekken op de Strabrechtse Heide bij het Noord-Brabantse Heeze opgeleverd, waar mogelijk de stoffelijke resten van de vermiste studente Tanja Groen begraven kunnen zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zijn hierover geïnformeerd door rechtspsycholoog Peter van Koppen na onderzoek door wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Dat heeft het OM in Maastricht maandagmiddag gezegd naar aanleiding van berichtgeving door De Telegraaf en De Limburger.

Groen verdween in 1993 op achttienjarige leeftijd na een feestje in Maastricht. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Vorig jaar werd op de Strabrechtse Heide al eens naar haar gezocht, maar zonder resultaat. Ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries voerde daar met zoekhonden nog een kleiner onderzoek uit, aldus de woordvoerder van het OM. Eind vorig jaar ontving De Vries' stichting De Gouden Tip honderden tips over de vermissing.

Volgens de OM-woordvoerder werden vorige week maandag op enkele plaatsen op de hei grondverstoringen gevonden, die kunnen wijzen op dierlijke of menselijke botresten. "Wij zijn daarvan in kennis gesteld", zei ze. "We bekijken de resultaten van het onderzoek. Als meer onderzoek nodig is, gebeurt dat door politie en OM."

Het OM wijst erop dat Van Koppen niet alleen naar Groen zoekt, maar ook naar andere mogelijke slachtoffers van Wim S. Hij zou in de jaren negentig de moord op de studente hebben bekend tegenover een toenmalig medegevangene. Ook zou hij hebben gezegd waar hij haar begraven heeft.