Wegens een dringend tekort aan natuurijsmeesters, deelde schaatsbond KNSB in oktober een oproep voor speciale meesters die het natuurijs veilig en toegankelijk maken voor het grote publiek. Met succes: meer dan achthonderd mensen reageerden, wat heeft geleid tot een speciale Gilde van Natuurijsmeesters, meldt de bond woensdag.

Door vergrijzing van het bestaande legioen ijsmeesters werd deze actie volgens de initiatiefnemers "een noodzaak".

Natuurijsmeesters beoordelen de kwaliteit van het natuurijs, waarna het al dan niet toegankelijk wordt voor het publiek. Binnen de gilde zullen de bestaande en nieuwe meesters kennis en vakmanschap met elkaar gaan delen, wat volgens de initiatiefnemers uniek is in de wereld.

"In de komende jaren zal je daardoor zien dat de ene baan in Friesland wat gaat leren van de andere in Zuid-Holland. En dat de techniek die in Brabant wordt gebruikt, ook toepasbaar is in Drenthe", zegt Rieks Poelman, voorzitter van Sectie Natuurijs van de schaatsbond.

Met de oprichting van de gilde krijgt de Hollandse traditie van schaatsen op natuurijs een nieuwe impuls. "Het zit in het hart van de Nederlandse cultuur en staat zelfs op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Maar er was nog geen plek waar alle kneepjes van het vak bij elkaar kwamen", aldus Poelman.

Na een cursus mogen de ijsmeesters hun kennis gaan toepassen op het ijs. "We hopen dat iedereen de theorieopleiding voltooit, om deze daarna zo snel mogelijk in de praktijk te kunnen brengen. Want dat betekent dat er ijs ligt en daar kijken we natuurlijk allemaal naar uit", zeggen de oprichters van de gilde.