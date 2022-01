De politie heeft drie minderjarige jongens opgepakt na het schietincident in een woning aan de Sinderenstraat in Amsterdam waarbij zondag een zestienjarige jongen om het leven kwam.

Twee van de verdachten zijn minderjarige jongens die ten tijde van het incident nog in de woning aanwezig waren, laat de politie maandag weten. De derde verdachte meldde zich enige tijd later zelf op het politiebureau.

De politie ontving rond 19.15 uur een melding over een schietincident in de woning. Het slachtoffer zou daarbij "één of meerdere schotwonden" hebben opgelopen, aldus de politie. De zwaargewonde tiener werd ter plekke aangetroffen. Ondanks medische hulp overleed hij ongeveer een uur na de melding aan zijn verwondingen.

De politie laat weten dat nog altijd niet duidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld in de woning en dat het onderzoek daarnaar in volle gang is.