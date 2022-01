Bij een steekpartij in de Zuid-Hollandse plaats Abbenbroek is maandagochtend een vrouw om het leven gekomen. De vermoedelijke dader is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, nadat hij had geprobeerd zich van het leven te beroven.

De vrouw werd even voor 10.00 uur neergestoken op de Schoolstraat. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen, maar dat mocht niet baten.

De vermoedelijke dader heeft later geprobeerd zich van het leven te beroven door van de Hartelbrug over de A15 in Botlek af te springen. De man kwam voor een auto terecht en is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis.

Volgens de politie waren dader en slachtoffer bekenden van elkaar en ging een ruzie op straat aan het incident vooraf.

Vanwege het incident is de hoofdrijbaan van de A15 tussen Rotterdam en Europoort deels afgesloten en staan er files. Het oponthoud duurt nog tot 13.30 uur, denkt Rijkswaterstaat. Het verkeer kan wel via de parallelbaan passeren.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).