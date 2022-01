Rijkswaterstaat deelde in 2021 een recordaantal verkeersboetes uit. Niet alleen steeg het aantal bekeuringen voor het negeren van een rood kruis, ook kregen meer mensen een bekeuring op het water. Dat bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat na berichtgeving van De Telegraaf.



Voor het negeren van een rood kruis werden vorig jaar 5.824 boetes uitgedeeld. Dat waren er in 2020 nog ruim 4.900. Volgens de woordvoerder is er niet één aanleiding voor de toename te noemen. "Wat je wel ziet, is dat het rustig is op de weg. Als je lekker aan het rijden bent, dan kan het ook dat je gemakkelijker doorrijdt als er een rood kruis aanstaat. Als het drukker is, is de alertheid wel groter om af te remmen."

Ook het aantal bekeuringen op het water nam toe: waar in 2020 nog 137 werden uitgeschreven, waren dit er in 2021 507. Dit komt doordat het drukker is op het water, legt de woordvoerder uit. "Zeker het aantal mensen dat een snelle boot heeft is echt toegenomen."

Deze mensen hebben niet altijd door welke regels er zijn of hebben besloten zich hier niet aan te houden, vervolgt ze. "Wat kwalijk is, ook voor de andere mensen die van het water genieten."

Een algemene oorzaak van de toename in verkeersboetes is lastig vast te stellen. "Je ziet dat mensen nog steeds eigenbelang voor laten gaan op veiligheid en regels die gelden. Men raast toch nog door, ook al is er een rood kruis boven de weg", zegt de woordvoerder. "Het is een moeilijke klus voor ons om het gedrag van mensen aan te pakken en daarom blijven we boetes uitdelen om toch hopelijk het gewenste gedrag voor elkaar te krijgen."

Meer ongelukken met pijlwagens en botsabsorbers

Wat verder opvalt aan de cijfers is dat ook het aantal incidenten met pijlwagens en botsabsorbers vorig jaar is toegenomen. In 2021 vonden 40 dergelijke ongelukken plaats, een jaar eerder waren dat nog zo'n 22.

"Rijkswaterstaat werkt op vele plekken aan de weg en heeft daarvoor ook botsabsorbers staan, een soort beveiligingskarren waardoor je als wegwerker veilig je werk kan doen", aldus de woordvoerder.

"Mensen die onoplettend in de auto zitten, niet goed voor zich kijken of te hard rijden op automatische piloot zien te laat zo'n pijlwagen en botsabsorber staan. Dat gebeurt helaas vooral in de nachtelijke uren te vaak."