Bij een schietincident in een woning in Amsterdam Zuidoost is zondagavond een jongen van zestien jaar om het leven gekomen, meldt de politie.

De jongen werd rond 19.10 uur gewond aangetroffen in een woning aan de Sinderenstraat. Onder meer een traumahelikopter, ambulancepersoneel en brandweer kwamen ter plaatse maar hun inspanningen mochten niet baten voor het slachtoffer.

De politie zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de aanleiding van de zaak. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten verder geen uitspraken te kunnen doen. Maandag hoopt de politie aanvullende informatie te kunnen geven.

Volgens Het Parool heeft de politie twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd als het slachtoffer aangehouden. Het zijn mogelijk vrienden van hem. De krant zegt dat de schutter is gevlucht.