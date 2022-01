De nieuwe week gaat droog en rustig van start. Woensdag slaat het weer om, met donderdag en vrijdag kans op winterse buien, schrijft Weerplaza.

Onder invloed van een krachtig hogedrukgebied net ten zuidwesten van ons land, wordt met een zwakke west- tot noordwestelijke stroming vrij zachte lucht aangevoerd. De meeste zon is weggelegd voor de maandag.

Met name in de kustgebieden kan het dan zelfs enige tijd vrij zonnig worden, terwijl landinwaarts wolkenvelden meer de overhand hebben. De opklaringen breiden zich pas in de avond verder oostwaarts uit. Met een middagtemperatuur tussen 7 en 10 graden is het ronduit zacht voor half januari.

Dinsdag kan de mist lang blijven hangen. Is dat het geval, dan wordt het overdag 4 graden in plaats van 7 of acht wanneer de zon doorbreekt.

Vanaf woensdag neerslag en stevige wind

In de loop van woensdag passeert een koudefront vanaf het noorden ons land. Naast regen kan dat ook leiden tot een stevige noordwestenwind van 7 Beaufort, met op de Wadden windstoten tot 75 kilometer per uur.

Donderdag daalt de temperatuur dankzij een zeewind niet noemenswaardig, maar is er vooral 's nachts regionaal wel kans op winterse buien. Het is onwaarschijnlijk dat de hagel en sneeuw blijft liggen.

Richting het weekend wordt het droger. De temperatuur verandert weinig doordat de wind vanaf het westen vanaf zee over ons land blijft waaien.