Duizenden mensen hebben zich zaterdagavond in Groningen aangesloten bij een protest tegen het gasbeleid. Vanaf de Vismarkt wordt een fakkeltocht door het centrum van de stad gehouden. De gemeente schat dat er zo'n achtduizend mensen meelopen, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

De fakkeltocht begon rond 20.00 uur vanaf de Vismarkt in het centrum van Groningen. Na een rondje door de stad eindigt de tocht daar ook. De gemeente heeft met de organisatie afgesproken dat mensen hun fakkel dan inleveren en worden opgeroepen om naar huis te gaan.

De demonstratie is georganiseerd naar aanleiding van het besluit de gaswinning in Groningen te verdubbelen en de slechte organisatie rondom de subsidie voor huiseigenaren om hun woningen op te knappen of te verduurzamen.

Initiatiefnemers zijn het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB), politicus en Groninger Sandra Beckerman en oud-nachtburgemeester Chris Garrit. Ze willen met de fakkeltocht aandacht vragen voor de positie van de Groningers die in het aardbevingsgebied wonen.

Maandag stonden duizenden gedupeerden urenlang in de rij om een aanvraag voor 10.000 euro herstelsubsidie in te dienen. Velen van hen keerden met lege handen terug, omdat het subsidiebudget te klein was. Vrijdag maakte het kabinet bekend 250 miljoen euro extra uit te trekken voor de regeling.

Volgens de organisatie van de manifestatie zijn de recente gebeurtenissen "exemplarisch voor hoe Den Haag al jarenlang met Groningen omgaat". In 2018 waren bij een fakkeltocht tegen het gaswinningsbeleid zo'n tienduizend mensen aanwezig.