Door de nieuwe vorm van de coronapersconferentie, met name de positie van de gebarentolk, is de uitzending niet goed te volgen geweest voor dove mensen. Dat stelt belangenorganisatie Dovenschap.

De gebarentolk was vrijdagavond in een hoek van het televisiescherm te zien bij de eerste coronapersconferentie van Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid. Eerder stond de tolk tussen premier Mark Rutte en Kuipers' voorganger Hugo de Jonge tijdens persconferenties.

In de nieuwe vorm is de tolk volgens Dovenschap te klein weergegeven om mimiek, houding en andere details goed te kunnen zien. De organisatie voor dove mensen baseert zich op "diverse reacties uit de verschillende lagen van de gemeenschap".

Door de nieuwe opzet wordt "essentiële informatie niet of nauwelijks meegegeven", zegt de organisatie. Bovendien is niet te zien wie wanneer praat, waardoor de informatiebron onduidelijk blijft. Verder liep de ondertiteling over de 'postzegel', waardoor de gebarentolk minder goed te zien is.

De overheid heeft Dovenschap niet geraadpleegd over de veranderingen, maar de organisatie zegt graag samen met partners te willen nagaan wat er nodig is om dit soort ontwikkelingen in crisissituaties te voorkomen en te verbeteren.

Op televisie was de gebarentolk verplaatst naar een 'postzegel' rechts onderin het scherm. Foto: Screenshot YouTube/Rijksoverheid