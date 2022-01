De eerste helft van de winter is zacht verlopen, meldt Weer.nl zaterdag. De gemiddelde dagtemperatuur lag gemiddeld 1,3 graden hoger dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. Er viel nauwelijks sneeuw en er was ongeveer evenveel neerslag en zon als in eerdere jaren.

Van echt winterweer was tot nu toe geen sprake. Tijdens de kerstdagen lag de gemiddelde temperatuur volgens het KNMI rond het vriespunt, maar eind december liep die op tot zo'n 13 graden. "Vooral dankzij de recordhoge temperaturen rond de jaarwisseling zal de eerste winterhelft als zachter dan normaal in de boeken gaan", zegt Weer.nl.

Door de hoge temperatuur heeft het nauwelijks gesneeuwd in de eerste helft van de winter. Alleen regionaal gebeurde dat. Op de Utrechtse Heuvelrug bleef begin december 2 centimeter sneeuw liggen en op Eerste Kerstdag lag er in Oost-Brabant en Midden-Limburg een dun laagje.

Het heeft in de eerste helft van de winter ook minder gevroren dan normaal: in De Bilt vroor het dertien keer, terwijl het langjarig gemiddelde op zestien keer ligt. In Vlissingen en sommige andere delen van het land heeft het nog helemaal niet gevroren.

Grote verschillen tussen regio's

Wat betreft neerslag en zonuren verliep de eerste winterhelft volgens het gemiddelde: er viel 118 millimeter neerslag - 4 millimeter minder dan gemiddeld - maar er waren grote verschillen tussen het binnenland en de kustgebieden. Zo viel er in delen van Friesland en Noord-Holland 160 millimeter, terwijl dat in delen van Noord-Brabant beperkt bleef tot 80 millimeter.

Het aantal zonuren verschilde ook per regio: in het hele land lag dat op gemiddeld 83 uur, maar in het Limburgse Arcen scheen de zon slechts 52 uren, terwijl het Groningse Lauwersoog aan de Waddenzee met 104 uren getrakteerd werd op het dubbele.

Het zachte verloop van de eerste helft van de winter is geen verrassing, zegt Weer.nl. "Vijf van de voorgaande tien winters hadden een nog zachtere eerste helft. De laatste keer dat de eerste helft van de winter kouder verliep dan normaal was in 2011."