Ridouan T. heeft vrijdag ontkend dat hij bezig was met een plan om te ontsnappen uit de gevangenis. Het is voor het eerst dat hij zich uitspreekt over de verdenkingen. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt over genoeg bewijs te beschikken dat de man met behulp van zijn neef wel degelijk wilde ontsnappen.

In oktober vorig jaar werd Youssef T., neef van Ridouan T. en tevens zijn advocaat, aangehouden. Uit onder meer afgeluisterde gesprekken zou duidelijk zijn geworden dat Youssef T. als doorgeefluik naar de buitenwereld fungeerde.

Uit die gesprekken, maar ook uit berichten aangetroffen bij Youssef T., trok justitie de conclusie dat Ridouan T. bezig was met meerdere ontsnappingsplannen. In één geval zou het gaan om een bevrijding uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Een tweede optie zou een ontsnapping zijn op het moment dat Ridouan T. werd aangevoerd bij de rechtbank in Amsterdam om het Marengo-proces bij te wonen, waarin hij hoofdverdachte is. Een derde mogelijkheid zou de gijzeling van personeel van de EBI zijn om op die manier Ridouan T. vrij te krijgen, zo meldt NRC op basis van dossierstukken.

Ridouan T. ontkent beschuldigingen

Van dit alles is volgens de advocaat van Ridouan T., Inez Weski, geen sprake geweest. "Door cliënt wordt uitdrukkelijk verzekerd dat er nimmer sprake is geweest van dergelijke plannen met op mensen gerichte gewelddadige gijzelingen", aldus de advocaat.

Ook aanvallen op de beveiligde rechtbank in Amsterdam "of op transporten bij enigerlei vermeend ontsnappingsplan" worden ontkend.

Weski wijst erop dat haar cliënt altijd heeft gezegd nooit in de rechtbank aanwezig te willen zijn, maar dat het de rechtbank was die hem hiertoe dwong.

Maatregelen getroffen op basis verdenkingen

Dat de aanwijzingen voor een ontsnapping serieus worden genomen, blijkt wel uit het inschakelen van Defensie bij het bewaken van de EBI. Ook doken personeelsleden onder naar wiens adresgegevens Ridouan T. op zoek zou zijn geweest.

Mogelijk wordt er meer duidelijk op de eerste zitting in het proces tegen Youssef T. op 20 januari. In het Marengo-proces spelen deze verdenkingen voor Ridouan T. geen rol.