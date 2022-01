Komend weekend krijgt het land te maken met ronduit rustig weer, zegt Weerplaza. De zon zal zich de komende dagen vrij weinig laten zien en zondag valt op de meeste plaatsen een spat regen.

Zaterdag begint vrijwel overal grijs met op meerdere plaatsen dichte mist. In de loop van de dag trekt de wind aan en door de luchtstroom uit het zuiden lost mist en laaghangende bewolking langzaam op.

Toch zal de mist lang niet overal verdwijnen. Volgens Weerplaza zal vooral het noorden van het land een groot deel van de dag te maken hebben met mist.

Ondanks het verdwijnen van de mist kan de zon zich nog niet veel laten zien. Een nieuwe laag bewolking trekt zaterdag over het land en dus zal de dag vrijwel grijs verlopen. Het wordt 5 tot 7 graden, maar het voelt wat minder waterkoud aan dan de voorbije dagen.

Zondag wordt de bewolking steeds dikker en valt er op de meeste plaatsen een spat regen of motregen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk wel droog.

De zon laat zich zondag aan het einde van de middag misschien wel even zien in het westen en noorden van het land. Er waait een noordwestenwind, die uiteindelijk in het Waddengebied krachtig kan gaan waaien.

De temperatuur is vergelijkbaar met zaterdag. Het kan in het noorden van het land misschien nog wel een graad of twee warmer worden.