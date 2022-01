De dalende trend in het aantal aardbevingen in Groningen is inmiddels gestagneerd, blijkt uit het jaaroverzicht van het KNMI. Vorig jaar werden 72 aardbevingen in het Groningenveld gemeten, terwijl dat er een jaar eerder nog 69 waren.

Van die 72 aardbevingen hadden er 12 een kracht van 1.5 of hoger. De zwaarste beving had een kracht van 3.2 en vond op 16 november plaats in Garrelsweer. De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied.

Van de 69 aardbevingen waar het Groningenveld in 2020 nog door werd opgeschrikt, hadden 16 een magnitude van 1.5 of hoger. In 2019 ging het om 87 aardbevingen en in 2018 om 90 bevingen. De dalende trend is dus gestagneerd, aldus het KNMI.

Ook het seismisch moment, dat de vrijgekomen energie weergeeft, was vorig jaar hoger dan in 2020. Dat komt volgens het KNMI met name door de aardbeving bij Garrelsweer. Verder waren er op 4 oktober drie aardbevingen in Groningen: twee bij Zeerijp en één bij Appingedam.

In totaal telde Nederland vorig jaar 95 aardbevingen. Twintig daarvan waren zogenoemde natuurlijke bevingen in het zuiden van het land. Die bevingen hangen niet samen met menselijke activiteit, maar zijn het gevolg van schuivende aardplaten. Van die natuurlijke bevingen waren er achttien in Limburg en twee in Noord-Brabant.

Ministerie is van plan dubbel zo veel gas te winnen in Groningen

Het ministerie van Economische Zaken maakte eerder deze maand bekend dat er dit jaar waarschijnlijk bijna dubbel zoveel gas uit het Groningenveld gewonnen zal worden als eerder werd verwacht. De afbouw van de gaswinning uit de provincie zou desondanks nog op schema liggen, meent het ministerie.

De gemeenteraad van Groningen stemde woensdag unaniem in met een motie tegen die gaswinning en zegt bereid te zijn naar de rechter te stappen als het kabinet zich inderdaad niet aan de afspraak houdt.