Ridouan T. zou aan drie verschillende plannen om uit de gevangenis te ontsnappen hebben gewerkt, schrijft NRC donderdag op basis van dossierstukken. Deze plannen moesten werkelijkheid worden met hulp van zijn neef en tevens advocaat, Youssef T.

Twee van de scenario's waren gericht op een ontsnapping uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar Ridouan T. vastzit. Een derde plan richtte zich op de mogelijkheid om te ontkomen wanneer hij bij de rechtbank zou aankomen om het Marengo-proces bij te wonen. De man wordt door justitie gezien als de leider van een criminele organisatie die uit zijn naam liquidaties uitvoerde.

Youssef T. werd in oktober vorig jaar aangehouden nadat volgens het Openbaar Ministerie (OM) duidelijk was geworden dat hij in ieder geval vanaf maart 2021 als doorgeefluik van Ridouan T. fungeerde. Youssef T. trad op als een van de advocaten van zijn neef en kon op die manier vertrouwelijk met hem communiceren.

In deze gesprekken in de EBI zou Ridouan T. boodschappen op papier hebben opgeschreven en daar zou Youssef T. op zijn beurt foto's van hebben gemaakt met zijn iPad. Deze werden vervolgens verspreid naar leden van de criminele organisatie van Ridouan T. Wie deze personen zijn, is (nog) niet duidelijk.

Youssef T. zou zijn rol als doorgeefluik hebben bekend

Volgens NRC heeft er in oktober vorig jaar een besloten zitting plaatsgevonden en heeft Youssef T. toen toegegeven boodschappen van Ridouan T. te hebben doorgegeven. Op de vraag van de rechtbank of hij onder druk is gezet, antwoordde Youssef T. dat hij niet uit "vrije wil" handelde, zo schrijft de krant.

Eerder werd al bekend dat enkele medewerkers van de EBI ondergedoken zitten, omdat Ridouan T. op zoek zou zijn naar hun persoonlijke gegevens. Volgens NRC zouden deze personen gegijzeld moeten worden zodat Ridouan T. vrijgelaten zou worden.

In de zaak tegen Youssef T. dient op donderdag 20 januari een eerste zitting. De man wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie die zich richt op witwassen, handel in verdovende middelen en het voorbereiden van moord.