Het eerste debat van het nieuwe jaar in de Rotterdamse gemeenteraad is donderdag al kort na de start stilgelegd omdat PVV-raadslid Maurice Meeuwissen zijn collega-raadslid Co Engberts (PvdA) met "tribunalen of rechtbanken" had gedreigd, schrijft Rijnmond.

Meeuwissen had om het debat gevraagd omdat hij vindt dat de Rotterdamse wethouders en tevens lijsttrekkers Richard Moti (PvdA) en Christine Eskes (CDA) zich via sociale media negatief hadden uitgelaten over de deelname van Forum voor Democratie (FVD) aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Zo schreef Moti, verwijzend naar FVD: "PvdA Rotterdam zal zich samen met D66 en GroenLinks altijd verzetten tegen een partij die de Holocaust bagatelliseert, onze rechtsstaat afwijs en andere politici bedreigt."

Engberts verdedigde donderdag zijn collega Moti door te zeggen dat die zijn uitspraken als lijsttrekker deed en dat het een standpunt van de Rotterdamse PvdA is.

Het PVV-raadslid, dat straks meedoet met de Lijst Meeuwissen (de PVV verdwijnt uit de Rotterdamse raad), sprak hierop van een "hetze" tegen FVD. "Als er straks weer vervelende zaken gebeuren in de stad, zoals het verscheuren van stembiljetten, dan houd ik de heer Engberts daar verantwoordelijk voor. Dan zeg ik: tribunaal of rechtbank. Daar gaan we werk van maken", aldus Meeuwissen.

Vervolgens vroegen de andere raadsleden hem om die woorden terug te nemen, maar dat weigerde hij. Daarop werd op verzoek van de PvdA de vergadering stilgelegd. Ook na de hervatting van het debat weigerde Meeuwissen zijn uitspraken terug te nemen.

Aboutaleb waarschuwde in nieuwjaarsrede voor polarisatie in debatten

Engberts zei dat hij de volgende keer aangifte zal doen doen als Meeuwissen opnieuw dreigt met tribunalen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb, die in zijn nieuwjaarsrede waarschuwde voor polarisatie in debatten, vond de uitlatingen van de wethouders toelaatbaar, omdat zij die deden in hun rol van lijsttrekker. "Maar mijn oproep blijft: beschadig elkaar niet."

In november vorig jaar ontstond ophef nadat Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) in een debat dreigementen had geuit aan het adres van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Zo zei hij tijdens een verhit debat: "Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen." Kamervoorzitter Vera Bergkamp vond dat Van Houwelingen daarmee "over de schreef" ging.