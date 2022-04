De 32-jarige Olivier van de G. staat vrijdag voor de rechter tijdens de eerste pro-forma zitting rondom de dood van de veertienjarige Esmee. De turnleraar wordt verdacht van ontucht en moord. Dit is wat we tot nu toe weten over de zaak.

Esmee wordt op 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. Het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk, een dorp op zo'n 8 kilometer van Leiden, is die dag om 16.00 uur op het Vijf Meiplein in Leiden voor het laatst gezien.

Op de ochtend van 31 december vindt een groepje sporters een lichaam in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Ze schakelen de politie in, die vervolgens de omgeving afzet en een groot onderzoek begint.

Pas twee dagen later, op 2 januari, maakt de politie bekend dat het gaat om het lichaam van een veertienjarig meisje. Uit onderzoek blijkt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Die dag kondigt de politie ook aan dat er al een verdachte is aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Leiden.

Fiets door tips na Opsporing Verzocht teruggevonden

In eerste instantie was de fiets van Esmee nog spoorloos. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak, en door de tips die daaruit voorkwamen werd de tweewieler teruggevonden in een portiek aan de Van Riebeeckhof in Leiden.

Ook zocht de politie meerdere keren in het water van de Nieuwe Rijn naar bewijsmateriaal in de zaak. Het is niet bekend of en wat er tijdens die zoekacties is aangetroffen.

Van de G. zou Esmee bij hem thuis hebben gewurgd

De man, Olivier van de G., was de turnleraar van Esmee en zou het meisje al ruim een jaar hebben gekend. In die periode zou hij ook ontucht met haar hebben gepleegd, maakte het OM enige tijd later bekend. Van de G. wordt daarnaast verdacht van moord, omdat hij het meisje volgens het OM opzettelijk en met voorbedachten rade om het leven heeft gebracht.

In de dagvaarding stelt het OM dat Van de G. Esmee bij hem thuis zou hebben gewurgd. Vervolgens zou hij haar lichaam op zijn rug hebben gedragen en haar op haar eigen fiets hebben verplaatst. Hij zou haar eerst op een afgelegen plek hebben neergelegd, maar daarna toch naar de speeltuin hebben gebracht, waar Esmee uiteindelijk gevonden is.