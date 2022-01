Het lichaam van de veertienjarige Esmee wordt op Oudjaarsdag gevonden in een speelparkje in Leiden. Nog diezelfde dag houdt de politie een 32-jarige man aan voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van het meisje. Maar het is vooralsnog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Dit is wat we tot nu toe weten over de zaak.

Esmee werd op 30 december rond middernacht als vermist opgegeven. Het meisje uit Hazerswoude-Rijndijk, een dorp op zo'n 8 kilometer van Leiden, werd die dag om 16.00 uur voor het laatst gezien op het Vijf Meiplein in Leiden.

Op de ochtend van 31 december vindt een groepje sporters een lichaam in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Ze schakelen de politie in, die vervolgens de omgeving afzetten en een groot onderzoek beginnen.

Pas twee dagen later, op 2 januari, maakt de politie bekend dat het gaat om het lichaam van een veertienjarig meisje. Uit onderzoek is gebleken dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Die dag kondigt de politie ook aan dat er al een verdachte is aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Leiden. De man werd op de dag van het aantreffen van het lichaam al aangehouden en zit sindsdien in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Verdachte en Esmee kenden elkaar

Meer dan dat het gaat om een 32-jarige man uit Leiden maakt het OM niet bekend. Lokale media melden al snel dat het gaat om Olivier van der G., die actief zou zijn geweest als turnleraar van Esmee en personal trainer.

De sportschool waar Van der G. leraar was, bevestigt aan Omroep West dat het inderdaad gaat om de trainer en dat Esmee ook lid was van de club. Ook de sportschool waar hij als personal trainer werkte, laat via Facebook weten berichten te krijgen over de mogelijke betrokkenheid van de man. "We betreuren deze gruwelijke gebeurtenis en wensen de familie heel veel sterkte. We wachten berichtgeving van de politie af en werken uiteraard mee aan alle onderzoeken die nodig zijn", valt te lezen.

Het OM laat wel weten dat de verdachte en Esmee bekenden waren van elkaar. Ze zouden elkaar al ruim een jaar kennen. In die periode vond ook de ontucht plaats waar de man van wordt verdacht, maakt het OM op 13 januari bekend.

Onduidelijkheid over fiets en zoektocht in water Nieuwe Rijn

Maar wat precies heeft geleid tot de dood van het meisje, is nog niet duidelijk. Er zijn nog een aantal onderzoeken die lopen. Zo zit de politie nog altijd met vragen over de fiets van Esmee. De fiets werd na een oproep van de politie en de daaruit voortvloeiende tips teruggevonden in een portiek in de Van Riebeeckhof in Leiden.

Die plek is opvallend, omdat het aan de andere kant van de stad ligt van waar Esmee werd gevonden. De politie is dan ook nog op zoek naar informatie over de zwarte tweewieler, zoals wie deze daar heeft neergezet.

Ook is op woensdag 12 januari in het water van de Nieuwe Rijn ter hoogte van het Evertsenpad gezocht naar bewijsmateriaal. Waar de politie precies naar op zoek was, is niet bekend. Ook willen ze niet zeggen of er bij die actie daadwerkelijk dingen zijn gevonden.