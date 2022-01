De 32-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Esmee in Leiden kende het meisje al ruim een jaar. In die periode zou ook de ontucht waar de man van wordt verdacht hebben plaatsgevonden, maakt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend.

De man wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht. Zijn voorarrest werd donderdag met negentig dagen verlengd.

Het OM laat weten dat het onderzoek naar de dood van het meisje nog in volle gang is. Zo moet er nog een duidelijk beeld worden gevormd van wat er heeft plaatsgevonden tussen 30 december 16.00 uur, toen Esmee voor het laatst werd gezien, en de ochtend daarop, toen de tiener dood werd aangetroffen in een speelpark aan de Melchior Treublaan.

De eerste pro-formazitting zal over drie maanden plaatsvinden. Een precieze datum is nog niet bekend.

De dood van Esmee maakt veel emoties los, merken de politie en het OM aan de vele reacties die gericht zijn aan de verdachte en zijn sociale kring. "Het Openbaar Ministerie merkt op dat met name in deze reacties soms de grens van het betamelijke of zelfs het strafrechtelijke wordt opgezocht", schrijft het OM.

Daarbij plaatst het de oproep om de beslissing over de schuld van de verdachte aan de rechter over te laten en geen andere mensen lastig te vallen.