De twee medewerkers van de jeugdinrichting in Breda die woensdag werden gegijzeld door een Nederlandse gevangene, maakten de fatale schietpartij waarbij de 21-jarige man om het leven kwam niet mee. Zij waren vóór de schietpartij door hem uit de auto gezet. Zowel de Belgische als de Nederlandse politie gaat het incident onderzoeken.

De man verbleef in de jeugdinrichting op basis van een PIJ-maatregel, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. In de laatste fase van zijn jeugd-tbs mocht de man doordeweeks buiten de inrichting werken. Na een melding dat hij drie uur afwezig was geweest op zijn werk werd hij door twee medewerkers opgehaald.

Toen zij hem per auto terug wilden brengen naar de jeugdinrichting, werd het tweetal door de man met een vuurwapen bedreigd. De gevangene sommeerde hen naar België te rijden en liet hen in de Belgische stad Hoogstraten uit het voertuig.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakte woensdag al bekend dat de medewerkers ongedeerd zijn gebleven. Wel spreekt de dienst van een "vreselijke ervaring voor de personeelsleden". Volgens Weerwind wordt er nazorg voor betrokken personeel en medegedetineerden geregeld.

Op de Mallebaan in Sint-Lenaarts, op zo'n 10 kilometer van de plek waar de gijzelaars werden vrijgelaten, kreeg de politie de auto in het vizier. De gevangene werd staande gehouden door middel van een wegversperring, waarna een schietpartij plaatsvond tussen beide partijen. Daarbij kwam de 21-jarige Nederlander ter plekke om het leven.

Het Belgische OM en de Nederlandse politie onderzoeken zowel de gijzeling als de fatale schietpartij. Ook wordt onderzocht hoe de man aan een wapen kon komen, laat het parket Antwerpen weten. De betrokken politiemensen worden verhoord en worden opgevangen door psychologische experts.