De politie heeft woensdagavond twee jongens aangehouden in verband met een steekpartij van afgelopen zondag in Middelburg. Bij het steekincident raakte een vijftienjarige jongen zwaargewond. Woensdag overleed hij aan zijn verwondingen.

Agenten arresteerden het tweetal in een woning in de wijk Dauwendaele in Middelburg. Het gaat om een vijftienjarige jongen uit Steenbergen (Noord-Brabant) en een zestienjarige jongen uit Rilland (Zeeland). De politie had de jongens al sinds zondag in het vizier.

De jongens zijn overbracht naar een politiecellencomplex. Donderdag worden zij verhoord.

Eerder op woensdag deed de politie een oproep om geen "opruiende foto's" van mogelijke betrokkenen te delen op sociale media. Er zou onder meer een foto van een meisje worden gedeeld.

"De politie weet dat deze signalen rondgaan. Dit heeft totaal geen meerwaarde voor het politieonderzoek en schaadt de betrokkenen", aldus de politie.