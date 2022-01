De 35-jarige Kamil E. zou een veel grotere rol hebben gespeeld bij de moord op Peter R. de Vries dan hij zelf tot nu toe heeft gezegd. Dat meldt Het Parool woensdag op basis van onsleutelde berichten die zijn toegevoegd aan het onderzoeksdossier.

E. heeft tot dusver ontkend voorverkenningen te hebben uitgevoerd voor het plannen van de moord op de misdaadjournalist. Hij zegt alleen de vermeende schutter, Delano G., te hebben afgezet in Amsterdam.

Maar uit het berichtenverkeer dat de krant heeft ingezien, blijkt volgens Het Parool dat E. onder meer heeft aangewezen waar De Vries moest worden neergeschoten, een vluchtplan heeft gemaakt en met een nog onbekende persoon over wapens heeft gesproken.

Zo liet E. op 6 juli om 18.59 uur deze onbekende persoon via een bericht weten dat hij medeverdachte G. te voet "alles heeft laten zien". Een half uur later werd De Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam.

Gesprekken over moordplan hadden 'ontluisterende' toon

De onbekende persoon die aan de chats deelnam, schreef diezelfde middag nog dat "hij dit moet doen", omdat hij "anders onder de groene zoden zal liggen".

De manier waarop de drie vervolgens over de De Vries en het plan om hem te vermoorden spreken, noemt de krant "ontluisterend".

In de chat worden die avond onder meer foto's van De Vries gedeeld. Daarbij staat geschreven: "Deze hond moet je hebben." Ook meldt G. na de schietpartij dat De Vries "slaapt" en dat "die kogel dwars door z'n hoofd ging, twee keer".

De gesprekken stopten vlak voor de arrestatie van E. en G. Negen dagen na de aanslag op zijn leven bezweek De Vries aan zijn verwondingen.