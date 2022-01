De politie heeft een zestienjarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Amstelveen. Daarbij kwam in december een 56-jarige man uit Almere om het leven.

De tiener werd dinsdag aangehouden en zit in beperkingen. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het is de derde aanhouding in de zaak. Eerder werden al een 21-jarige en een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden. De 22-jarige man is inmiddels op vrije voeten, maar wordt nog wel als verdachte gezien.

Het 56-jarige slachtoffer werd op 22 december op klaarlichte dag neergeschoten op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De man was een bekende van de politie, die er rekening mee houdt dat hij slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele circuit.