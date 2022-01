De vijftienjarige jongen die zondag bij een steekpartij in Middelburg zwaargewond is geraakt, is woensdag overleden. De twee minderjarige verdachten zijn voortvluchtig, zegt een woordvoerder van de politie.

Het slachtoffer werd zondag aan het begin van de middag neergestoken aan de Meanderlaan. Hij raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij woensdag overleed.

De politie weet wie de twee verdachten zijn, laat een woordvoerder weten. De jongens komen niet uit Middelburg. Ondanks herhaalde pogingen konden ze nog niet worden gearresteerd.

De politie roept het tweetal op zich zo snel mogelijk te melden bij een politiebureau. Op dit moment worden nog geen uitspraken over de identiteit van de jongens gedaan.

Daarnaast wordt opgeroepen geen "opruiende foto's" van mogelijke betrokkenen te delen op sociale media. Er zou onder meer een foto van een meisje worden gedeeld. "De politie is bekend dat deze signalen rondgaan. Dit heeft totaal geen meerwaarde voor het politieonderzoek en schaadt de betrokkenen", aldus de politie.