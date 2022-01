De lichamen van vijf sinds de Tweede Wereldoorlog vermiste Tsjechische vliegeniers zijn teruggevonden. De stoffelijke overschotten lagen in een wrak dat in juni vorig jaar is opgegraven in een weiland in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp. De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht heeft de identiteit van de lichamen vastgesteld.

De vijf mannen krijgen dit jaar een laatste rustplaats op een militair ereveld van het Britse Gemenebest in Nederland.

Het toestel met de Tsjechen aan boord bombardeerde Bremen in de nacht van 22 op 23 juni 1941. Op de terugweg werd het vliegtuig door een Duitse nachtjager neergeschoten. Een bemanningslid wist zich te redden met een parachute. Hij werd krijgsgevangen gemaakt.

Het wrak van de Vickers Wellington T2990 van de 311 Squadron Royal Air Force is in juni opgegraven. Er liggen nog enkele tientallen vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog met daarin stoffelijke overschotten in de Nederlandse bodem. Deze wrakken worden op kosten van de Staat opgegraven om zo vermissingen op te kunnen lossen.

Er zijn inmiddels vijf toestellen geborgen. In vier daarvan zaten omgekomen bemanningsleden.