Het treinverkeer in Noord-Nederland wordt weer opgestart nadat het bijna anderhalf uur had stilgelegen vanwege een storing. Spoorwegbeheerder ProRail meldt woensdagmiddag dat de systemen zijn hersteld en dat de treinen weer kunnen gaan rijden.

Even voor 12.30 uur vielen in de verkeersleidingspost in Groningen de bediensystemen uit. Volgens een woordvoerder van de NS konden er geen seinen en wissels worden bediend. Uit veiligheidsoverwegingen werd besloten het treinverkeer stil te leggen.

De post in Groningen bedient alle lijnen boven Heerenveen en Assen, aldus ProRail. "Als die uitvalt, kunnen treinen niet verder rijden en worden ze stilgelegd."

De oorzaak van de storing is nog onbekend. Voor een cyberaanval zijn echter geen aanwijzingen, aldus een woordvoerder van ProRail. "Naar aanleiding van wat er is gebeurd onderzoeken we hoe dit kon gebeuren, om in de toekomst te voorkomen dat het weer kan gebeuren."

Treinen konden snel stations worden binnengeloodst

Door de storing was er geen treinverkeer mogelijk op de trajecten boven Zwolle. Niet alleen de NS-treinen tussen bijvoorbeeld Groningen en Zwolle konden niet rijden, maar ook op de trajecten van Arriva was geen verkeer mogelijk.

Op het moment dat de problemen zich voordeden, waren er ook treinen onderweg. Alle treinen konden al snel stations worden binnengeloodst. Volgens een woordvoerder van Arriva hebben reizigers niet lang vastgezeten. De woordvoerder van de NS legt uit dat treinen die stil komen te staan in dit soort situaties stapvoets naar het dichtstbijzijnde station rijden, zodat ze daar kunnen stoppen.

Het kan nog enige tijd duren voordat alle treinen weer op normale tijden rijden, meldt ProRail. Reizigers wordt daarom aangeraden voor vertrek de reisplanner te checken.