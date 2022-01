Politieagenten hebben er vanaf dit jaar een nieuw wapen bij: de Taser X2. De politie streeft ernaar om dit jaar zeventienduizend agenten te trainen in het gebruik van het wapen. De taser is bedoeld voor acute situaties met bijvoorbeeld verwarde mensen die een gevaar voor zichzelf en de omgeving zijn.

De Taser X2 is een stroomstootwapen dat een deel van de spieren tijdelijk lamlegt. Het wapen schiet twee pijltjes af in het bovenlijf en in het been, die een stroomcircuit vormen.

Volgens de politie is een taser nodig vanwege de aard van geweldsincidenten, die "heftiger en onberekenbaarder worden". De inzet van tasers is bedoeld voor "agenten die bijvoorbeeld 112-meldingen rijden. Zij komen in situaties met zwaar psychotische mensen, mensen die onder invloed zijn en die zwaaien met een mes. Zij zijn een gevaar voor zichzelf en de omgeving."

De taser moet bijdragen aan een passendere en minder heftige wapeninzet. Huidige instrumenten van de politie zoals pepperspray en een wapenstok worden minder goed gevoeld door mensen die onder invloed zijn. Een politiehond en een vuurwapen kunnen tot ernstigere verwondingen leiden dan de Taser X2.

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg en de GGD Amsterdam volgen de komende drie jaar de inzet van het nieuwe wapen.

Volgens de Amsterdamse politiecommissaris Frank Paauw is voor de Taser X2 gekozen, omdat het stroomstootwapen het veiligste van zijn soort zou zijn. Het wapen wordt gedragen in een speciaal beenholster, dat eveneens op aanraden van de politie is aangeschaft. Doordat het kruislings wordt gedragen ten opzichte van het vuurwapen wordt de kans dat een agent een verkeerd wapen trekt aanzienlijk kleiner.

Politie heeft in testfase driehonderd keer stroomstootwapen ingezet

De politie heeft het stroomstootwapen tijdens de testfase zo'n driehonderd keer ingezet. Dat had volgens de politie geen noemenswaardig letsel tot gevolg.

De politie maakte woensdag bekend dat bij nagenoeg alle personen bij wie een schok is toegediend het letsel beperkt bleef tot een of twee penetratiewondjes. "Een enkele keer heeft iemand lichte verwondingen opgelopen omdat hij viel toen hij werd getaserd."

Als iemand getroffen is door het stroomstootwapen, zegt de politie altijd medisch personeel te zullen waarschuwen.

De taser is voor een-op-eensituaties en niet voor menigtes

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot eind 2019 al tot de aanschaf en invoer van het stroomstootwapen. Die aankoop werd gedaan op aanbeveling van de politie.

De politie deed in 2017 en 2018 al proeven met de taser. In een evaluatie van de Politieacademie van vorig jaar stond dat het wapen "van toegevoegde waarde" was, vooral voor agenten die als eersten ter plaatse zijn bij incidenten. In twee derde van de situaties was alleen de dreiging ervan genoeg om te de-escaleren.

Volgens een woordvoerder is de taser het geschiktst voor de basisteams en niet voor de Mobiele Eenheid. "De ME zetten we in bij grote demonstraties en ordeverstoringen. Bij een chaotische menigte is een taser ongeschikt, daarvoor hebben we andere middelen."