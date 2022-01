In de bosjes langs het Blaeupad in het Uithofpark in Den Haag is dinsdag aan het einde van de middag een foetus gevonden. Volgens de politie was de foetus niet levensvatbaar.

De politie weet niet hoe de foetus in de bosjes is terechtgekomen of wie de moeder is. "Wij zijn bezorgd om haar en hopen dat zij de noodzakelijke zorg krijgt", laat de politie weten.

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien om contact op te nemen. Volgens een woordvoerder wordt op dit moment niet gedacht aan een strafbaar feit.

Een foetus is een ongeboren kind. Er is sprake van een foetus vanaf de achtste week van de zwangerschap tot aan de bevalling.