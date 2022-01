Het Openbaar Ministerie (OM) is dinsdag begonnen aan het requisitoir in de rechtszaak tegen leden van motorbende Caloh Wagoh. In het openingswoord werd verbazing uitgesproken over het gemak waarmee over leven en dood werd beslist door de mannen die terechtstaan.

In het Eris-proces draait het om vijf uitgevoerde moorden en voorbereidingen van liquidaties. Deze zouden zijn uitgevoerd onder leiding van "roverhoofdman (aanvoerder van een bende, red.)" Delano R., aldus justitie.

R., ook wel bekend als 'Keylow', zou volgens het OM op zijn beurt zijn aangestuurd door "Neerlands meest gevreesde crimineel Ridouan T.". Laatstgenoemde staat in dit proces niet terecht.

De officieren van justitie vertelden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol dat kroongetuige Tony de G. een cruciale rol heeft gespeeld. De G., zelf lid van Caloh Wagoh, was betrokken bij een liquidatie en beschieting van een huis in Doorn. Na te zijn aangehouden door de politie, besloot hij te gaan verklaren. Die verklaringen zijn geloofwaardig en dus bruikbaar voor het bewijs, concludeerde justitie.

Volgens het OM is het aan de verklaringen van De G. te danken dat een groot deel van de in totaal 21 verdachten kan worden vervolgd. Ander cruciaal bewijs is er in de vorm van door hoofdverdachte R. gemaakte opnamen. Hij maakte foto's van chatgesprekken die hij voerde met medeverdachten. In die gesprekken werd openlijk gesproken over wie vermoord moest worden en welk bedrag daartegenover stond.

Hoofdverdachte wilde film maken over misdaad

"Deze man (Delano R., red.) maakte klaarblijkelijk films van zijn gangsterleven", aldus het OM. Hij "leefde ogenschijnlijk ook in zijn eigen scripts, waarin misdaad zogenaamd een romantisch tintje heeft".

Tijdens dit proces is duidelijk geworden dat R. de gemaakte beelden wilde gebruiken voor een televisieprogramma. Hij zat zelfs al om tafel met productiemaatschappijen.

Waarom de verdachten bereid waren om mee te gaan "in dit brute geweld" is voor het OM nooit duidelijk geworden. Sommigen waren nog nooit in aanraking geweest met justitie. Op vragen van het OM zwijgen ze of ontkennen ze een rol te hebben gespeeld bij de verdenkingen.

Voor het requisitoir zijn in totaal zes dagen uitgetrokken. Het uitspreken van de strafeis staat gepland op vrijdag 21 januari.