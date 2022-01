Drie verdachten van een auto-inbraak zijn maandagavond tijdens een politieachtervolging in Veghel tegen een boom gecrasht. Agenten die het drietal op de hielen zaten, konden het voertuig ternauwernood ontwijken, schampten een boom en eindigden zelf met hun voertuig in een tuin, zo meldt de politie via Twitter.

Alle verdachten zijn gearresteerd en direct met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De agenten kwamen met de schrik vrij.

Volgens de politie werd het drietal op heterdaad betrapt door een getuige tijdens een auto-inbraak in Uden. De politie kwam hen later op het spoor, waarna de verdachten via de A50 naar Veghel reden. Daar verloor de bestuurder van de vluchtauto de macht over het stuur.

De politie vermoedt dat de drie verdachten in een gestolen auto reden. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het incident.