De dag begint grijs, met nevel en mist. In het noordoosten geldt code geel omdat de mist daar dichter is dan in de rest van het land.

In de loop van de ochtend trekt de mist op en wordt het zicht beter. De zon breekt flink door en de temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden.

Vanuit het noordwesten komt er meer bewolking en in de namiddag en avond valt er lichte regen in het noorden en westen van het land. Er waait een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind.