De gemeenten dreigen alle gesprekken over verbetering van de jeugdzorg te staken als het nieuwe kabinet vasthoudt aan plannen voor extra bezuinigingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het onaanvaardbaar dat het kabinet nog meer wil inkrimpen op jeugdzorg, schrijft Trouw.

De bezuiniging van 500 miljoen euro op jeugdzorg komt bovenop de korting van een miljard euro per jaar, waarover het rijk en de gemeenten eerder afspraken hebben gemaakt, zegt de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (D66), de verantwoordelijke voor het dossier jeugdhulpdossier namens de VNG, in Trouw.

"Dat betekent dat er de komende jaren 1,5 miljard euro, oftewel 30 procent, van het totale jeugdzorgbudget wordt afgehaald. Dat zal grote gevolgen hebben", zegt Eerenberg in de krant. "We maken ons grote zorgen om de kwetsbare kinderen."

Het rijk en gemeenten steggelen regelmatig over de budgetten voor jeugdzorg, een sector met grote problemen. Er is te weinig kundig personeel en cliënten wachten soms maandenlang op hulp. De afgelopen jaren besteedden gemeenten ieder jaar meer geld aan de jeugdzorg dan zij van het rijk ontvingen.

Terwijl de gesprekken over mogelijke oplossingen nog worden gevoerd, wil de coalitie nog eens extra besparen. Volgens Trouw gaat het om 100 miljoen euro in 2024 en per 2025 structureel een half miljard euro extra per jaar. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zouden overwegen om een eigen bijdrage in te voeren, waardoor gezinnen voor een deel zelf de kosten van de jeugdhulp gaan betalen.