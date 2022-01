Een Amerikaans mensenrechtenduo is zondag gearresteerd op Schiphol op verdenking van mensensmokkel, meldt NRC. Het bejaarde echtpaar reisde vanuit het Turkse Istanboel samen met een Kazachs gezin dat in Amsterdam asiel wil aanvragen.

Het ging niet om mensensmokkel, maar om een reddingsactie, zegt Bob Fu van de christelijke mensenrechtenorganisatie China Aid tegen de krant. Michael J. Horowitz (83) en zijn vrouw Devra Marcus (81) zouden onderweg zijn geweest naar het Braziliaanse Rio De Janeiro met de vrouw en drie kinderen van de Kazachse activist Serikzjan Bilasj.

Tijdens de overstap in Amsterdam zou het stel het gezin naar de marechaussee op Schiphol hebben begeleid om asiel aan te vragen in Nederland. De marechaussee vermoedt dat het Amerikaanse stel misbruik heeft gemaakt van de transitruimte en heeft hen aangehouden, zegt Fu, die de actie "meer dan absurd" noemt in NRC.

Michael Horowitz (l) en Devra Marcus kregen in 2014 een award van China Aid-voorzitter Bob Fu voor hun "buitengewone moed en inzet om te pleiten voor godsdienstvrijheid en mensenrechten in China". Michael Horowitz (l) en Devra Marcus kregen in 2014 een award van China Aid-voorzitter Bob Fu voor hun "buitengewone moed en inzet om te pleiten voor godsdienstvrijheid en mensenrechten in China". Foto: China Aid

De prominente jurist Michael J. Horowitz was de afgelopen twintig jaar verbonden aan de conservatieve denktank Hudson Institute en werkte mee aan de totstandkoming van de Amerikaanse wetgeving tegen mensensmokkel, schrijft NRC. Zijn vrouw, de gepensioneerde arts Devra Marcus zet zich al tientallen jaren in voor naleving van de mensenrechten.

De activist Serikzjan Bilasj woonde in Turkije en vluchtte naar de VS nadat Kazachstan een internationaal opsporingsbevel tegen hem had uitgevaardigd. Bilasj, voorvechter voor de rechten van bedreigde minderheden in Kazachstan en China, vreesde voor zijn leven.

De organisatie van Bob Fu organiseerde een reddingsactie voor de vrouw en kinderen van Bilasj toen het erop leek dat ook zij gevaar liepen. Horowitz en Marcus waren bereid om te helpen, zegt Fu aan NRC.

Het Kazachse gezin doorloopt de asielprocedure. In een verklaring aan NRC zegt Michael Horowitz dat hij en zijn vrouw "geen mensensmokkelaars" zijn. "Hoe lang ik ook in mijn cel gehouden word: ik voel me gelukkig de mogelijkheid te hebben gehad om twee van de bijzonderste helden te helpen die ik ooit heb gekend, samen met hun drie jonge kinderen."