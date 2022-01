De situatie in gevangenis De Schie in Rotterdam is weer onder controle, meldt de politie. Eerder op de dag was er volgens de politie sprake van een opstand onder de gedetineerden.

Enkele tientallen gedetineerden weigerden maandag na de lunch terug te gaan naar hun cel. Zij wilden met hun actie aandacht vragen voor de in hun ogen te strenge coronamaatregelen. Door die strengere regels kunnen zij bijvoorbeeld minder bezoek ontvangen.

De directie van de gevangenis sprak van een "ordeverstoring" en ging in gesprek met de gedetineerden. Na dat gesprek keerden de gedetineerden terug naar hun cel. De situatie is onder controle, bevestigt een woordvoerder van de nieuwe minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind.

De toegangsweg tot en de fietspaden langs de gevangenis werden uit voorzorg korte tijd afgesloten voor verkeer. Voor de ingang van het gebouw waren meerdere politiewagens en -bussen opgesteld.

In de gevangenis kunnen maximaal 256 mensen vastgehouden worden. Daarvan zijn veertien plaatsen gereserveerd voor mensen die veroordeeld zijn wegens terrorisme.