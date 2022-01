De voortvluchtige Cor P. is aangehouden in de Dominicaanse Republiek na een aanslag op zijn leven te hebben overleefd, schrijft Het Parool maandag. De man was sinds begin 2020 op de vlucht nadat er levenslang tegen hem was geëist.

P. werd dinsdag 4 januari onder vuur genomen in Las Terrenas, aan de noordoostkust van de Dominicaanse Republiek, en raakte daarbij zwaargewond.

Hij is een van de vier mannen die begin 2020 een levenslange gevangenisstraf tegen zich hoorden eisen. Volgens justitie zijn ze verantwoordelijk voor het martelen en vermoorden van Onno Kuut in 2009. De verdachten worden 'tattookillers' genoemd vanwege de identieke tatoeages van Chinese tekens die zij op hun rug hebben.

In februari werden de mannen vrijgesproken van de verdenking, maar toen was P. al ontsnapt. Hij zat niet vast, maar droeg wel een enkelband. P. was voorwaardelijk vrij omdat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten voor een poging tot liquidatie in 2009. Hij knipte de enkelband door en verliet het land.

Nu blijkt P. in ieder geval enige tijd in de Dominicaanse Republiek te hebben verbleven. Volgens een lokale nieuwszender zijn er bij een huiszoeking in zijn woning een pruik, verschillende vervalste paspoorten, een vuurwapen en munitie aangetroffen.

P. zou onder vuur zijn genomen door twee mannen op een scooter en verblijft zwaargewond in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat er nu verder met hem gaat gebeuren. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met de Dominicaanse Republiek.