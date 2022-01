Voor het einde van het jaar moesten meerdere gemeenten in totaal 2.000 noodopvangplekken gereed hebben na een aanwijzing vanuit het demissionaire kabinet. Maar nog niet alle gemeenten hebben dat al gedaan, en nu blijkt ook dat die aanwijzing geen juridische grondslag had.

De gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray en regio Rotterdam werden op 14 december aangewezen om asielzoekers op te vangen. Het demissionaire kabinet zag zich genoodaakt dit te doen omdat er sprake was van een crisisituatie: er waren in ieder geval dringend 2.000 opvangplekken nodig.

Door de aanwijzing moest crisisnoodopvang worden voorkomen, schreef de inmiddels afgezwaaide staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) maandag in reactie op gestelde Kamervragen over de aanwijzing.

Zo'n aanwijzing is een zwaar middel, en een aantal gemeenten reageerden daarom ook kritisch op het besluit. Zo liet de Enschedese burgemeester Theo Bovens kort na de aanwijzing al weten deze "met gemengde gevoelens" in ontvangst te nemen. Het volgens hem zware landelijke instrument verhoudt zich niet goed tot de lokale en regionale bestuursautonomie, liet de burgemeester weten. "Anderzijds moeten we ook erkennen dat de nood hoog is."

Volgens Broekers-Knol werd de term aanwijzing 'passend werd geacht" omdat nadere stappen niet konden uitblijven, nadat de eerdere oproep van het ministerie niet zorgde voor voldoende opvangplekken.

Rotterdam kreeg indruk dat aanwijzing wél juridische grondslag had

Maar de aanwijzing blijkt geen grondslag in de Nederlandse wet- en regelgeving te hebben, erkende Broekers-Knol maandag. "Het betreft geen aanwijzing in juridische zin en de brieven hebben dan ook geen publiekrechtelijk rechtsgevolg.'

Ahmed Aboutaleb, voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, noemt de bekentenis verbazingwekkend. "In het telefoongesprek met mij wekte de staatssecretaris de indruk dat ze een aanwijzing geeft in juridische zin en niet in bestuurlijke zin", aldus Aboutaleb, die de gang van zaken slecht noemt voor de bestuurlijke verhoudingen. "Ik heb houvast aan het feit dat we iets goeds aan het doen zijn: het opvangen van mensen in nood. Maar voor de toekomstige verhoudingen tussen Rijk en gemeenten/regio's is dit zeer schadelijk."

Venray nog niet akkoord met opvang in evenementenhal

Ook in Venray klonk kritiek. Het lokale bestuur zei "zeer verrast" te zijn en voelde zich overvallen. Hoewel ze schreven te zien dat er sprake is van een noodsituatie, wilde de gemeente graag weten wat de aanwijzing precies betekent voor zowel de gemeente als de burgers zelf. Tot die vragen zijn beantwoord, geeft Venray nog geen akkoord voor het opvangen van de mensen.

"Wij zijn er eigenlijk steeds van uitgegaan dat de aanwijzing juridisch klopte", zegt de woordvoerder. "Nu dat anders blijkt te zijn gaat het college van burgemeester en wethouders dinsdag hierover vergaderen."

In Enschede en Gorinchem zijn de eerste mensen al opgevangen op de aangewezen opvanglocaties. In Gorinchem gaat het om 249 personen, in Enschede hebben de eerste honderd personen vorige week hun intrek genomen.

De opvolger van Broekers-Knol, VVD'er Eric van der Burg, wilde maandag nog niet reageren op de brief. Wel zei hij met de gemeenten in gesprek te willen.