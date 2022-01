VN-rapporteur Nils Melzer blijft bij zijn oordeel over het optreden van de ME afgelopen maart. Zowel op Twitter als in een interview met de Volkskrant gaat hij in op de ophef die ontstond, omdat hij het optreden tegen een demonstrant vergeleek met het Amerikaanse politiegeweld tegen George Floyd.

Melzer had de ophef rondom zijn Twitter-bericht niet verwacht. Hij is sinds 2016 VN-rapporteur voor marteling, met speciale aandacht voor politiegeweld. "Ik kan een onderzoek instellen als ik beschik over geloofwaardig bewijs van overtredingen van het VN-verdrag tegen marteling en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Dat is precies wat ik nu doe", zegt Melzer.

Volgens de rapporteur loopt hij vooral tegen verontwaardigde reacties aan als hij onderzoek doet naar westerse democratieën. "Ze lijken te vinden dat ik ben benoemd om mijn neus in andermans zaken te steken, maar niet in die van hen."

Melzer hamert erop dat de autoriteiten moeten proberen het gesprek aan te gaan met activisten, alhoewel dat soms lastig kan zijn. "Als je demonstranten steeds opnieuw met geweld van zo'n plek verwijdert, creëer je haat. Ter plaatse én bij mensen die dit soort filmpjes op sociale media zien. Ik denk niet dat de autoriteiten beseffen hoe gevaarlijk dat is."

Op de vraag of hij niet overdrijft door de Nederlandse ME te vergelijken met de Amerikaanse politie bij de dood van George Floyd, reageert Melzer ontkennend. "In beide gevallen zie ik overduidelijk politiemensen die uitstralen dat ze het recht hebben geweld te gebruiken tegen een arrestant, die zich niet verzet en niet probeert te ontsnappen."

Melzer vindt dat de agenten vervolgd moeten worden

Melzer velde 3 januari op Twitter een oordeel over videobeelden van een coronaprotest in maart 2021. Daarop is te zien hoe twee leden van de ME herhaaldelijk met een knuppel klappen geven aan een demonstrant die ongewapend op de grond ligt. De man, die even daarvoor een startkabel naar de ME gooide, krijgt ook schoppen. Hij raakte gewond.

"Deze agenten en hun leidinggevenden moeten worden vervolgd voor martelpraktijken", schreef Melzer. De rapporteur noemt de beelden "een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd", verwijzend naar de zwarte Amerikaan die in 2020 om het leven kwam bij zijn hardhandige arrestatie.

De politiebonden dienden daarop een officiële klacht in tegen de VN-rapporteur. Volgens de bonden oordeelt Melzer te snel en kent hij de context van de situatie niet. Zij stellen dat hij bevooroordeeld onderzoek komt doen.