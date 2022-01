D66-leider Sigrid Kaag doet aangifte tegen complotdenker Willem Engel omdat hij zondagmiddag haar adresgegevens op Twitter heeft gedeeld. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij, na berichtgeving door het AD.

Engel tweette een plaatje uit het kadaster met daarop de postcode en het huisnummer van Kaag. Later verwijderde hij de afbeelding en schreef hij daarbij dat het delen van de foto "op geen enkele manier" een "oproep of aanzet tot intimidatie of geweld of bedreiging" was.

Gevraagd naar een reactie zegt Engel dat hij van Twitter de foto moest verwijderen om toegang tot zijn account te houden. Het bedrijf zou hem eerder hebben laten weten dat hij de gebruiksregels niet had overtreden, maar beperkte vervolgens toch de toegang.

Woensdagavond werd een 29-jarige man aangehouden omdat hij al schreeuwend met een brandende fakkel voor het huis van Kaag stond. De D66-leider belde daarop de politie. De man zit momenteel vast en moet op 19 januari voor de politierechter verschijnen.

Kaag noemde het voorval "bedreigend en angstig". Ze sprak van "absurde gebeurtenissen" die volgens haar de rechtsstaat en democratie ondermijnen. De aanstaande minister van Financiën vindt dat er "werk aan de winkel" is, maar weet niet waar een oplossing gevonden kan worden.

Eerder op de dag liet Kaag overigens weten dat ze positief getest is op het coronavirus. Daarom kan ze maandag niet bij de beëdiging van het nieuwe kabinet op Paleis Noordeinde zijn. Kaag wordt nu digitaal beëdigd als minister van Financiën.