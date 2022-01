Een vijftienjarige jongen is zondag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in zijn woonplaats Middelburg. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is volgens de politie nog onduidelijk.

De steekpartij vond rond 12.00 uur plaats op een grasveldje tussen de Meanderlaan en De Overloper. Een voorbijganger vond de jongen en schakelde de hulpdiensten in.

Onder meer een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar uiteindelijk is de jongen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en roept getuigen en mensen die mogelijk camerabeelden van de steekpartij hebben op om zich te melden.

Het incident in Middelburg is het tweede steekincident dit weekend waarbij een minderjarige betrokken is. Zaterdagmiddag stak een twaalfjarige in de arm van een leeftijdgenoot op een metrostation in Amsterdam. De verdachte van die steekpartij is opgepakt en het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.