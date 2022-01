De 36-jarige Utrechter die donderdag na een politieachtervolging op de A2 werd aangehouden voor het veroorzaken van een dreigende situatie rondom misdaadverslaggever John van den Heuvel, is zondagmiddag vrijgelaten. Volgens Justitie lijkt de situatie op toeval te berusten.

De man blijft officieel nog wel verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf, maar volgens het Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. Vrijdag besloot de officier van justitie nog dat de verdachte langer vast moest blijven zitten. Ondertussen gaat het politieonderzoek naar het incident door.

Tijdens de achtervolging op de A2 donderdag sloot de politie een deel van de rijksweg tussen Breukelen en Maarssen in beide richtingen af. Al gauw liet Van den Heuvel zelf weten dat de verdachte situatie met zijn veiligheid te maken had.

De journalist werd volgens het veiligheidsprotocol naar de dichtstbijzijnde politielocatie gereden, het gebouw van de Landelijke Eenheid politie in Driebergen. Die locatie werd donderdagmiddag tijdelijk extra beveiligd.

'Cryptotelefoon en bivakmuts in auto verdachte'

In het televisieprogramma RTL Boulevard zei Van den Heuvel zaterdag dat zijn beveiligers het idee hadden dat hij gevolgd werd door een auto. In de auto van de verdachte zijn volgens de misdaadjournalist onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons gevonden, waaronder een cryptotelefoon.

Advocaat Veerle Hammerstein van de verdachte liet zaterdag weten dat haar cliënt niet in de gaten had dat Van den Heuvel in de auto zat. Hij reed volgens haar te hard en "misschien ook te dicht op auto's".

Volgens Hammerstein heeft haar cliënt vanaf het begin verklaard dat hij van zijn werk kwam. Na een stopteken van de politie zou hij meteen zijn gestopt. Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek, meldt zijn advocaat. "In zijn auto zijn geen strafbare goederen aangetroffen."

44 Politie sleept auto weg na verdachte situatie op A2

Van den Heuvel al langer beveiligd

Van den Heuvel wordt beveiligd in verband met zijn werk voor onder meer De Telegraaf. Eind 2018 liep hij zodanig veel gevaar dat hij drie maanden niet aan de slag kon bij RTL Boulevard, waar hij duiding geeft rondom misdaadzaken.

Ook na de moord op zijn collega Peter R. de Vries afgelopen zomer verscheen hij enige tijd niet in het programma.