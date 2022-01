Het wordt zaterdag een regenachtige dag. Na een koude start stijgt de temperatuur geleidelijk naar 5 tot 8 graden. De bewolking neemt toe en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Ook de wind neemt toe en wordt aan zee krachtig met kans op zware windstoten.

De temperatuur loopt in de ochtend vrij snel op naar 2 tot 4 graden. Het gaat harder waaien en vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe.

In de middag kan het in het hele land flink regenen. De wind is matig tot vrij krachtig en in de kustgebieden krachtig. In het noorden van het land wordt het maximaal 5 graden en in het zuiden wordt het met 8 graden iets warmer.

In de avond blijft het nog lange tijd regenachtig. De wind draait van zuidwest naar noordwest. In de kustprovincies is kans op zware windstoten tot 80 kilometer per uur. Pal aan zee kan af en toe een uitschieter naar 90 kilometer per uur voorkomen.