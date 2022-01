Misdaadjournalist John van den Heuvel moest donderdag tijdelijk 'onderduiken' op het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid van de politie. Op de A2 bij Maarssen werd hij mogelijk gevolgd. De man die werd gearresteerd, wordt verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Wat maakt Van den Heuvel zo'n goeie misdaadverslaggever en waarom zouden criminelen het op hem hebben voorzien?

Het grote publiek kent Van den Heuvel misschien als bekende Nederlander. Hij is een graag geziene gast bij verschillende spelshows op televisie en bij RTL Boulevard is hij een reguliere analist die misdaadnieuws bespreekt.

De misdaadverslaggever presenteert zelf ook enkele misdaadprogramma's. Zo worden voor zijn programma Ontvoerd nog altijd nieuwe afleveringen gemaakt.

Toch is hij geen geboren mediamaker. Van den Heuvel begint zijn carrière als politieagent en werkt ook als rechercheur, maar switcht in 1990 naar de journalistiek.

Als misdaadverslaggever bij De Telegraaf volgt hij (nog altijd) de grootste misdaadprocessen op de voet en doet hij spraakmakende onthullingen. Zo is hij in de jaren negentig betrokken bij de drugsveroordeling van de voormalig president van Suriname, Desi Bouterse, in Nederland.

Verder blijkt de misdaadjournalist ook een meerwaarde in een van de grootste rechtszaken in de Nederlandse geschiedenis, die tegen crimineel Willem Holleeder. Zo ontdekt hij in in 2002 dat Willem Endstra, een aan Holleeder gebonden zakenman, zich in de criminaliteit had gestort.

Het wordt in die rechtszaak voor het eerst duidelijk dat criminelen het werk van Van den Heuvel niet op prijs stellen. Zo zou Holleeder geprobeerd hebben om de misdaadverslaggever te laten doden - dat verklaarde Holleeders zus althans - en zou de topcrimineel ook een inbraak in het huis van Van den Heuvel hebben georganiseerd.

John van den Heuvel achter de desk bij RTL Boulevard. Toen deze foto werd genomen, werd dat programma nog uitgezonden vanaf het Amsterdamse Leidseplein. Tegenwoordig staat de studio op het Mediapark in Hilversum, dat beter te beveiligen is. John van den Heuvel achter de desk bij RTL Boulevard. Toen deze foto werd genomen, werd dat programma nog uitgezonden vanaf het Amsterdamse Leidseplein. Tegenwoordig staat de studio op het Mediapark in Hilversum, dat beter te beveiligen is. Foto: ANP

Van den Heuvel wordt al ruim vier jaar streng beveiligd

De jaren daarop volgen meerdere concrete bedreigingen vanuit diverse hoeken. Daarom wordt Van den Heuvel sinds december 2017 24 uur per dag en zeven dagen per week beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Die politieafdeling beschermt ook onder meer Geert Wilders en de leden van het Koninklijk Huis.

Eind 2017 doet hij aangifte tegen motorclub No Surrender wegens bedreiging. Dat gebeurt nadat de misdaadverslaggever een artikel over de club heeft gepubliceerd.

Misdaadverslaggever volgt val van Ridouan T. op de voet

Ook de laatste paar jaar komt Van den Heuvel meermaals in het nieuws met openbaringen over de Amsterdamse onderwereld. Daarbij komt het netwerk dat hij ooit opbouwde als politieagent hem goed van pas.

Zo schrijft Van den Heuvel vaak als eerste op basis van politiebronnen over de val van het criminele netwerk van Ridouan T., de voormalig meest gezochte crimineel van Nederland. Van den Heuvel weet als eerste dat T. zich in Dubai ophoudt. Ook heeft hij de scoop dat diens rechterhand, Saïd R., een half jaar later is gearresteerd in Colombia.

Het tweetal is verdachte in het Marengo-proces, dat draait om verschillende moorden en pogingen daartoe in Nederland. Juist dat proces is berucht vanwege de vele liquidaties die ook buiten het proces om plaatsvonden. Zo worden de broer en vervolgens de advocaat van de belangrijkste getuige in dat proces doodgeschoten.

Van den Heuvel en Peter R. de Vries waren niet alleen beroepsgenoten, maar ook vrienden. Anders dan Van den Heuvel wilde Peter R. de Vries geen bodyguards. Wel had hij andere vormen van beveiliging gewild. Van den Heuvel en Peter R. de Vries waren niet alleen beroepsgenoten, maar ook vrienden. Anders dan Van den Heuvel wilde Peter R. de Vries geen bodyguards. Wel had hij andere vormen van beveiliging gewild. Foto: ANP

Van den Heuvel twijfelde over stoppen na dood van Peter R. de Vries

Het dieptepunt volgt op 6 juli 2021, wanneer Van den Heuvels vriend en beroepsgenoot Peter R. de Vries wordt doodgeschoten. Dat gebeurt mogelijk als vergelding voor zijn werk in het Marengo-proces. Daarin hielp De Vries de belangrijkste getuige als vertrouwenspersoon.

Van den Heuvel denkt er na de moord openlijk over na om te stoppen als misdaadverslaggever. Dat doet hij uiteindelijk niet. "Ik laat geen mooi en belangrijk werk van me afnemen, omdat dat tuig dat eigenlijk heel graag zou willen. Laten we niet in angst gaan leven, want dan hebben zij gewonnen."

De misdaadverslaggever blijft echter realistisch. Na het incident donderdag op de A2 benadrukt Van den Heuvel dat hij zijn werk alleen nog maar kan doen dankzij zijn beveiligers. "Hun scherpte en alertheid waardeer ik zeer. Hopelijk maakt verder politieonderzoek meer duidelijk over de achtergronden van dit voorval."