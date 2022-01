De 29-jarige Amsterdammer die woensdagavond werd aangehouden nadat hij zich met een brandende fakkel had gemeld bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat besloot de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag vrijdag. De man moet op 19 januari voor de politierechter verschijnen.

De man werd aangehouden vanwege de intimiderende en dreigende situatie bij het huis van Kaag. De verdachte schreeuwde voor de deur van de politicus complotleuzen en belde bij haar aan, zo is te zien op beelden op sociale media, die ook live werden gestreamd.

Demissionair premier Mark Rutte noemde de bedreiging donderdag "totaal onacceptabel". Ook andere politici reageerden ontstemd over het incident bij het huis van Kaag. Zo liet demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten dat het incident "onder zijn huid kruipt". De Jonge vertelde dat politici de laatste tijd "iedere dag" met ongewenste gebeurtenissen te maken krijgen.

Kaag noemde het voorval zelf "bedreigend en angstig". Ze sprak van "absurde gebeurtenissen" die volgens haar de rechtsstaat en democratie ondermijnen. De beoogd minister van Financiën vindt dat er "werk aan de winkel" is, maar weet niet waar een oplossing gevonden kan worden.

Naast het bedreigen van Kaag wordt de man ook verdacht van bedreiging van een voormalig secretaris-generaal van justitie in oktober vorig jaar.