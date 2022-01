De man die donderdag na een politieachtervolging op de A2 werd aangehouden nadat een dreigende situatie was ontstaan rondom misdaadverslaggever John van den Heuvel, wordt officieel verdacht van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Ook moet de man drie dagen langer vastzitten, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het gaat om een 36-jarige man uit Utrecht. Hij riskeert een celstraf van minimaal acht jaar. De verdachte is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam.

De politie sloot tijdens de achtervolging een deel van de A2 in beide rijrichtingen af en sprak van een "verdachte situatie". Van den Heuvel liet later weten dat de politieactie met zijn veiligheid te maken had. De misdaadverslaggever wordt al langere tijd beveiligd.

Van den Heuvel zou vanwege een veiligheidsprotocol naar de dichtstbijzijnde politielocatie zijn gereden. Het gebouw van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen werd donderdagmiddag tijdelijk extra beveiligd.

Het is niet duidelijk of de politie het onderzoek naar het incident heeft afgerond. Van den Heuvel bedankte de politiemedewerkers voor hun inzet. "Hun scherpte en alertheid waardeer ik zeer. Dankzij deze politiemensen ben ik gelukkig in staat mijn werk te blijven doen. Hopelijk maakt verder politieonderzoek meer duidelijk over de achtergronden van dit voorval."