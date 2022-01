Komend weekend verloopt op veel plekken nat en onstuimig. Behalve regen is er ook kans op (natte) sneeuw en een klap onweer, meldt Weerplaza.

Vrijdagavond maakt het land kans op een lokale winterse bui. In het zuiden van Limburg kan een sneeuwdek ontstaan.

In de loop van de avond en in de nacht van vrijdag op zaterdag klaart het op veel plekken op. Landinwaarts kan het gaan vriezen. Lokaal kan het glad zijn als natte weggedeeltes bevriezen. Met uitzondering van de kustprovincies heeft het KNMI daarom voor komende nacht en zaterdagochtend code geel afgegeven.

Zaterdag begint in eerste instantie zonnig. Vanuit het westen gaat het dan 's middags overal regenen. Alleen in het noordoosten blijft het tot laat in de middag vrijwel droog. Plaatselijk kan meer dan 15 milliliter regen vallen. Tijdens die regenbuien is het vaak maar een graad of 3. Elders kan het kwik oplopen tot 6 à 8 graden Celsius.

In de nacht van zaterdag op zondag klaart het vanuit het zuidwesten op. Daarna bestaat het weerbeeld volgens Weerplaza uit een afwisseling van wolken, zonnige momenten en enkele buien. In het noordoosten blijft het nog lang regenen en wordt het pas in de loop van zondagmiddag droog. De temperatuur komt niet boven de 7 graden uit.

Na het weekend is het naar verwachting minder onstuimig.