De politie is op zoek naar de zeventienjarige Sam Hooftman. Van de jongen ontbreekt ieder spoor nadat hij in de nacht van woensdag op donderdag vanuit Heemstede richting zijn huis in Overveen was vertrokken. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een urgente vermissing gaat.

Sam was bij vrienden op bezoek in de Noord-Hollandse plaats. Om 0.40 uur stapte hij op zijn donkergrijze racefiets om richting zijn huis in Overveen te fietsen, zo'n 5 kilometer verderop.

De politie heeft onder meer mensen die in de buurt van de Leidsevaart in Haarlem wonen om camerabeelden gevraagd. Die straat ligt op de route van Overveen naar Heemstede en de jongen heeft daar mogelijk gefietst.

Ten tijde van zijn vermissing droeg Sam een dik zwart jack, een lichte spijkerbroek en zwarte Nike-schoenen. Hij heeft halflang donkerblond haar en is ongeveer 1,70 meter lang.