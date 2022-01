Vrijdag wisselen wolkenvelden, zon en buien elkaar af. De buien zijn winters en er is kans op hagel en onweer. De temperatuur komt niet hoger dan een graad of 6 en er staat een koude wind.

In de ochtend is het weerbeeld wisselend met wolkenvelden, zon en enkele buien. De buien zijn winters met regen, wat hagel en kans op een klap onweer.

Tegen de middag wordt het 5 à 6 graden. Het blijft regenachtig met af en toe zon. Er staat een matige en aan de kust (vrij) krachtige zuidwestenwind, die het voor het gevoel wat kouder maakt. De gevoelstemperatuur ligt dicht bij het vriespunt en tijdens buien is de wind ijskoud.

Later op de dag trekt er mogelijk regen over het zuiden van het land. Er is kans op natte sneeuw en tijdelijk kan het wit worden. In de rest van het land wisselen droge perioden en (winterse) buien elkaar af.