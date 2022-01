Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wil het voor kandidaten moeilijker maken om te mogen afrijden. Hierdoor zou de slagingskans omhoog moeten en de wachttijd naar beneden.

Niet één, maar twee rijscholen moeten in de toekomst hun goedkeuring geven voordat een leerling het rijexamen mag afleggen, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold tegen De Telegraaf.

Ongeveer drieduizend keer per jaar wordt een examen afgebroken omdat de kandidaat te gevaarlijk rijdt. Daarom wil Pechtold dat ook een tweede rijschool naar de rijvaardigheid van de leerling kijkt, voordat het examen wordt afgenomen.

"Dus je lest bij rijschool A en als jouw instructeur vindt dat je klaar bent om af te rijden, dan neem je een les bij rijschool B, die ook een akkoord moet geven", legt Pechtold uit. Daarna kan een datum worden geprikt voor het rijexamen. Wat hem betreft wordt het plan zo snel mogelijk ingevoerd en is een politiek besluit voor deze maatregel niet nodig. "We draaien er al een pilot mee."

Tijdens eerdere lockdowns moesten alle examens en toetsen bij het CBR worden afgezegd. Hierdoor ontstonden grote examenachterstanden, die de organisatie op allerlei manieren probeert weg te werken.

