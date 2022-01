Vorige week daalde het aantal sterfgevallen in Nederland voor de vierde week op rij. Er was vooral een daling van de sterfte bij 80-plussers. Hierdoor was er net geen oversterfte.

In alle voorgaande weken in december was er wel oversterfte, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige week overleden naar schatting zo'n 3500 mensen. Dat zijn er ongeveer 300 meer dan verwacht. Gemiddeld overleden in december - net als in november - per week bijna 900 meer mensen dan verwacht. Hiermee was er voor het eerst in tijden net geen oversterfte. Oversterfte betekent dat meer mensen overlijden dan te verklaren valt door schommelingen in het sterftecijfer.

Het CBS weet nog niet waaraan deze mensen zijn overleden. Wel is bekend van vorige coronagolven dat de oversterfte grotendeels werd verklaard door Covid-19. In week 52 registreerde het RIVM 105 overleden Covid-19-patiënten. In heel december overleden 1355 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.