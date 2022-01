Dit gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022, wordt waarschijnlijk bijna twee keer zoveel gas gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht. Waar het ministerie van Economische Zaken uitging van 3,9 miljard kubieke meter, komt de winning volgens berekeningen van netbeheerder Gasunie Transport Services uit op maximaal 7,6 miljard kuub.

Het nieuwe kabinet bepaalt vóór 1 april hoeveel gas er definitief uit het Groningenveld moet komen in het laatste gasjaar dat er gewonnen wordt. Het ministerie van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de veel hogere verwachte gaswinning.

Een van de oorzaken is dat de stikstoffabriek in Zuidbroek pas later open kan. Die fabriek is nodig om gas uit het buitenland om te vormen naar gas dat door Nederlandse huishoudens kan worden gebruikt, zogeheten laagcalorisch gas. Gronings gas is zelf al laagcalorisch.

Daarnaast neemt de gasvraag uit Duitsland fors toe, zo meldt het ministerie in een verklaring. "Onlangs heeft Duitsland aangegeven 1,1 miljard kuub meer nodig te hebben uit Groningen om in zijn energiebehoefte te voorzien. Dat komt doordat energiebesparende maatregelen in Duitsland minder effectief blijken dan verwacht."

Ook wint Duitsland zelf minder laagcalorisch gas dan normaal. Daardoor zijn de Duitse gasopslagen minder goed gevuld dan normaal. Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken heeft "zijn grote zorgen geuit" over de hoge vraag uit Duitsland.

Volgens het ministerie ligt de afbouw nog wel op schema. Als er geen onverwacht strenge winters komen, kan de gaskraan medio 2022 officieel dicht.

Groninger Bodem Beweging noemt opendraaien onbegrijpelijk

De Groninger Bodem Beweging (GBB) stelt dat het ministerie met de veiligheid van Groningers speelt. De GBB noemt het "onbegrijpelijk" dat Den Haag de keuze maakt om de gaskraan verder open te draaien. "Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid haar burgers omgaan", schrijft de beweging in een reactie.

De Groningse gedupeerde Tjeerd van Dekken (Milieu) noemt het "onaanvaardbaar" dat er dit jaar waarschijnlijk dubbel zoveel gas zal worden gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht. "We willen dat het kabinet zich aan de afspraken houdt."

De provincie wil dat de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief zo snel mogelijk langskomt om hier uitleg over te geven. "Wat mij betreft komt hij direct na de beëdiging van het kabinet hierheen", zegt Van Dekken.

Ook partijen in de Tweede Kamer zijn woedend dat de Groningse gaskraan in 2022 verder opengaat. Het kabinet krijgt vooral van de linkse oppositie veel kritiek op de aankondiging dat volgend jaar waarschijnlijk bijna twee keer zoveel gas nodig is als eerst geschat.

