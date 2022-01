Misdaadverslaggever John van den Heuvel laat weten dat een voor hem bedreigende situatie rond Amsterdam donderdag de reden was dat de A2 tijdelijk afgesloten moest worden. De beveiligers waarmee de misdaadjournalist op pad was, hebben direct na het incident het zogeheten voorzorgsprotocol in gang gezet. Daarop zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Van den Heuvel zegt blij te zijn dat zijn "beveiligers scherp zijn en adequaat handelen".

"De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt", aldus de misdaadjournalist.

Politiebronnen zeggen tegen het AD dat Van den Heuvel mogelijk werd gevolgd. Ook zouden er motoren op de A2 gezien zijn. Agenten hebben na een achtervolging een auto staande gehouden en een verdachte gearresteerd, zo meldt de politie via Twitter.

Van den Heuvel is volgens het dagblad met een politiehelikopter naar het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid in Driebergen overgebracht, wat op dat moment met het oog op de veiligheid de geschiktste locatie was. De locatie is gedurende anderhalf uur extra beveiligd. De extra beveiliging is inmiddels opgeheven, aldus een politiewoordvoerder.

De A2 tussen Breukelen en Maarssen was donderdag rond 13.00 uur tijdelijk in beide richtingen afgesloten vanwege een politieactie. De weg werd rond 14.25 uur ter hoogte van Maarssen in beide richtingen vrijgegeven.

Van den Heuvel, die onder meer voor De Telegraaf werkt, wordt al langere tijd bedreigd vanwege zijn werk als misdaadverslaggever. Eind 2018 liep hij zodanig veel gevaar dat hij drie maanden niet aan de slag kon bij RTL Boulevard, waar hij duiding rondom misdaadzaken geeft. Ook na de moord op zijn collega Peter R. de Vries verscheen hij enige tijd niet in het programma.

